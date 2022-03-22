S&P відкличе рейтинги всіх російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

Рішення ухвалено на тлі запровадженої Європейським союзом заборони на присвоєння кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборони надання рейтингових послуг російським клієнтам.

Рейтинги будуть відкликані до 15 квітня, останнього терміну, встановленого ЄС. Раніше S&P оголосило про зупинення комерційної діяльності в Росії на тлі ситуації в Україні.

Нагадуємо:

S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Російської Федерації у національній та іноземній валюті з "CCC-" до "CC". Короткострокові рейтинги залишено на рівні "C".

Рейтинги залишаються на перегляді з негативним прогнозом, наголошувалося в повідомленні агентства.

Погіршення довгострокових рейтингів було викликано очікуваннями, що Росія зіткнеться з технічними труднощами під час обслуговування євробондів у найближчі тижні.

Економічна правда