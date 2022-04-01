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Укр / Рус

В РФ производители пива заявляют о дефиците алюминиевых банок

Пятница, 1 апреля 2022, 10:46

В РФ за последние несколько лет значительно возросла популярность пива в алюминиевых банках, поэтому дефицит подобного вида упаковки может затронуть треть пива, производимого в такой таре.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации производителей пива.

По данным ассоциации, на алюминиевую банку приходится более 30% рынка в количестве единиц упаковки.

"В последние годы этот вид тары пользуется популярностью у потребителей, поскольку эта упаковка компактна и легка. Продажи пива в банках показывали значительный рост. Производитель, объявивший о выходе с рынка, является одним из его лидеров. Одномоментно заменить выбывание значительного объема упаковки будет сложно", - говорится в заявлении ассоциации.

Там надеются, что резкого сокращения не произойдет.

В ассоциации считают, что у предприятий может появиться новый собственник, обеспечивающий потребности рынка. Кроме того, в долгосрочной перспективе производство пивоваренной продукции можно переключить из алюминиевой банки на другие виды упаковки, например стеклянную или ПЭТ.

Напомним:

Американская корпорация Ball, производящая алюминиевые банки, объявила о решении покинуть Россию.

Экономическая правда

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