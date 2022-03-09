Sony останавливает все продажи PlayStation в России в результате войны

Sony одной из последних крупных техкомпаний прекратила продажи своих игровых консолей PlayStation и ПО в России.

Об этом сообщает CNBC.

Хотя Sony и пошла на такой шаг после двух недель войны, решение компании значимо для индустрии видеоигр. Специалисты говорят, что компания имеет наибольшее присутствие в России среди всех производителей консолей, а потому – наибольшую финансовую зависимость сказал Льюис Уорд, руководитель отдела игр исследовательской фирмы IDC.

Помимо приостановки продаж, компания остановила релиз новой игры Gran Turismo 7. PlayStation Store также больше не будет доступен в России. "Sony Interactive Entertainment присоединяется к мировому сообществу, призывая к миру в Украине", - сообщили в компании.

Также компания жертвует 2 миллиона долларов в пользу управления ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для помощи Украине.

На прошлой неделе CD Projekt, разработчик игры Cyberpunk 2077 и Electronic Arts также заявили, что заблокируют все продажи игр и контента в России и Беларуси.

Напоминаем:

Многие разработчики видео- и киберспортивных игр наложили санкции на РФ – разработчики массово останавливают продажи в РФ или блокируют пользователей из России.

Техногигант Microsoft останавливает все новые продажи в России из-за вторжения страны в Украину.

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