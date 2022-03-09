В Минэкономики РФ также предлагают национализацию компаний, ушедших с их рынка
Минэкономики России предложило ввести внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам как минимум на 25% и ушедших с российского рынка.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ", - говориться в выводе.
Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено.
Напоминаем:
Партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, которые объявляют о закрытии производств в России из-за войны в Украине.
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