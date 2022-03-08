Компания-владелец KFC приостанавливает инвестиции и развитие в РФ

Компания Yum! Brands (ей принадлежат бренды Taco Bell, KFC, Pizza Hut) приостанавливает инвестиции и развитие в России – прибыль перенаправят на гуманитарные усилия.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Как и многие во всем мире, мы шокированы и расстроены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине.

Юм! Brands приостановил все инвестиции и развитие ресторанов в России до тех пор, пока мы продолжаем рассматривать дополнительные варианты. Компания также перенаправит всю прибыль от сделок в России на гуманитарные мероприятия. Как всегда мы остаемся сосредоточенными на безопасности наших людей в регионе и будем продолжать решительно действовать, чтобы поддерживать наши команды в Украине", - заявили в компании.

The Yum! Brands Foundation жертвует 1 миллион долларов Красному Кресту в поддержку пострадавших.

Также фонд распределяет пожертвования от сотрудников таким благотворительным организациям, оказывающим помощь в Украине: ЮНИСЕФ, Красный Крест, Всемирная продовольственная программа и Международный комитет спасения.

"Кроме того, наши франшизы в соседнем регионе оказывают поддержку беженцам", – добавили в Yum! Brands.

Эокномическая правда