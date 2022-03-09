Чернобыльская АЭС и Славутич полностью обесточены

В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.

24 февраля после ожесточенного боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала восхищение россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.