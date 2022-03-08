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СМИ: Еврокомиссия хочет заменить более 70% импорта российского газа

Вторник, 8 марта 2022, 15:48

У Европейской комиссии есть план заменить более 70% импорта российского газа в этом году за счет увеличения закупок сжиженного природного газа, экологически чистой энергии и хранения газа. 

Об этом пишет reuters.

"Заменить большую часть российского газа к следующей зиме будет сложно. Комиссия хочет сократить его на 112 миллиардов кубометров только в этом году", - отмечает издание. 

Напоминаем:

Лидеры Европейского союза на саммите, который пройдет на этой неделе, договорятся о поэтапном отказе ЕС от импорта российских энергоресурсов.

Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

Об этом агентству Reuters сообщили два человека, знакомых с обсуждением этого вопроса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов – несмотря на призывы к этому.

Нефть подорожала 7 марта до максимального уровня с 2008 года, достигнув 139 долларов за баррель после уведомлений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.

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Экономическая правда
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