ЕС договорятся о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов

Лидеры Европейского союза на саммите, который пройдет на этой неделе, договорятся о поэтапном отказе ЕС от импорта российских энергоресурсов.

Источник: Reuters

Дословно проект заявления лидеров ЕС: "Мы договорились о поэтапном отказе от импорта российского газа, нефти и угля".

Детали: Однако такой отказ будет сложным для стран Еврозоны, поскольку ЕС покупает у России 45% импортируемого газа, РФ покрывает около трети потребностей Европы в нефти, и почти половину – в угле.

Напоминаем:

Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

Об этом агентству Reuters сообщили два человека, знакомых с обсуждением этого вопроса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов – несмотря на призывы к этому.

Нефть подорожала 7 марта до максимального уровня с 2008 года, достигнув 139 долларов за баррель после уведомлений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.