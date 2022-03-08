Криптобиржа Binance не будет проводить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в РФ
Крупнейшая криптовалюта мира Binance больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории РФ, с 9 марта.
Об этом сообщается на сайте Binance.
"Кроме того, все транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны в РФ на Binance", – пояснили в компании.
Напомним:
Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.
Крупнейшая криптобиржа мира Binance жертвует 10 млн долларов в помощь Украине.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua