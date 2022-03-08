Все разделы
Укр / Рус

Криптобиржа Binance не будет проводить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в РФ

Вторник, 8 марта 2022, 15:11

Крупнейшая криптовалюта мира Binance больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории РФ, с 9 марта.

Об этом сообщается на сайте Binance.

"Кроме того, все транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны в РФ на Binance", – пояснили в компании.

Напомним:

Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance жертвует 10 млн долларов в помощь Украине.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

криптовалюта Visa MasterCard Россия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Криптобиржа Currency.com выделила 1 миллион долларов на гуммопомощь Украине 6 марта 2022, 16:32
За неделю криптофонд Украины собрал 50 миллионов долларов в криптовалюте 4 марта 2022, 16:12
На помощь ВСУ: За двое суток Минцифры собрало более 12 миллионов долларов в криптовалюте 28 февраля 2022, 16:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте