Криптобиржа Binance не будет проводить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в РФ

Крупнейшая криптовалюта мира Binance больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории РФ, с 9 марта.

Об этом сообщается на сайте Binance.

"Кроме того, все транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны в РФ на Binance", – пояснили в компании.

Напомним:

Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance жертвует 10 млн долларов в помощь Украине.

Экономическая правда