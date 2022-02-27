Крупнейшая криптобиржа мира Binance жертвует 10 миллионов долларов на гумпомощь Украине
Крупнейшая криптобиржа мира Binance жертвует 10 млн долларов в помощь Украине.
Об этом сообщается на странице биржи в Twitter.
"Мы сосредотачиваемся на оказании поддержки на местах через благотворительность и сотрудничество", - говорится в сообщении.
Кроме того, благотворительный фонд Binance запустил Фонд помощи в чрезвычайных ситуациях для предоставления экстренной помощи Украине через крипто-краудфандинг.
"24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на Украину. Конфликт может стать гуманитарной катастрофой.
Через 48 часов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ООН сообщает, что 120 000 человек уже покинули свои дома. Соседствующие страны принимают беженцев. Польша, к примеру, подсчитала, что может принять до 1 миллиона беженцев.
В ответ на этот кризис мы жертвуем 10 миллионов долларов США крупным межправительственным организациям и местным неправительственным организациям на местах, чтобы помочь оказать экстренную помощь беженцам и детям.
А также для предоставления материально-технического обеспечения на местах: еда, топливо и поставка для беженцев в странах, граничащих с Украиной.
Чтобы помочь народу Украины, пожалуйста, присоединитесь к нам, пожертвовав криптовалюту прямо здесь", - говорится в заявлении.
В Фонд 38 доноров уже задонатили средств на 5,9 млн долларов.
Экономическая правда
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