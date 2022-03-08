Запрет на экспорт технологий и оборудования для переработки нефти: новые санкции от Японии

Япония одобрила новый пакет санкций против РФ и Беларуси на фоне российско-украинской войны, он включает блокировку активов 32 человек и компаний, а также запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования и технологий.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на выступление представителя правительства.

Япония будет продолжать вводить санкции против России и Белоруссии из-за вторжения в Украину и замораживает активы чиновников и других организаций.

Поскольку Россия усиливает свои атаки на Украину с "очевидно задействованной" Беларусью, Япония запретит экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и продукции двойного назначения в Беларусь. То есть технологий, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

По данным японского правительства, 32 российских и белорусских лица, таких как чиновники и олигархи, а также 12 организаций, в том числе связанных с военными компаниями, были добавлены в список тех, кому заблокируют активы в Японии.

Токио также ввел санкции против Минобороны Беларуси и минского военного производителя полупроводников, запретив с 15 марта получать от них платежи японским экспортерам.

Напоминаем:

Правительство Японии заморозит активы еще 4 российских банков после последних финансовых санкций ЕС против РФ, введенных в ответ на вторжение России в Украину.