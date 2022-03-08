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Футбол: легионерам разрешили приостановить контракты с российскими клубами

Вторник, 8 марта 2022, 10:55

ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2022 года.

Об этом говорится в заявлении ФИФА от 7 марта.

Отмечается, что иностранные игроки и тренеры, которые до 10 марта 2022 не достигнут договоренностей со своими командами, будут иметь право в одностороннем порядке приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

Они также могут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.

Регистрация в новом клубе должна пройти до 7 апреля 2022 года.

Напомним:

Все трудовые договоры иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами будут считаться автоматически приостановленными до конца сезона в Украине (30 июня 2022) без необходимости каких-либо действий со стороны сторон по этому поводу.

Экономическая правда

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