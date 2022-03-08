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Футбол: Легіонерам, які виступають в Україні, призупинили контракти до червня

Вівторок, 8 березня 2022, 09:43

Усі трудові договори іноземних гравців та тренерів з українськими клубами будуть вважатися автоматично призупиненими до кінця сезону в Україні (30 червня 2022 року) без необхідності будь-яких дій з боку сторін щодо цього.

Про це йдеться у заяві ФІФА від 7 березня.

Зазначається, що гравці та тренери зможуть підписати контракт з іншим клубом без будь-яких наслідків.

Також у ФІФА заявили, що іноземні гравці, попередня реєстрація яких була в УАФ, будуть допущені до реєстрації в іншому клубі навіть у тому випадку, якщо термін реєстрації в новій асоціації вже закрито.

Так, реєстрація в новому клубі має відбутися до 7 квітня 2022 року. 

Економічна правда

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