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Укр / Рус

Украина хочет договориться с Mastercard об усилении давления на РФ

Воскресенье, 6 марта 2022, 22:02

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся переговоры с международной платежной системой Mastercard, чтобы она ввела более жесткое решение для РФ.

Об этом передает Укринформ.

"Visa приняла максимально жесткое решение, как это возможно с технической точки зрения. С Mastercard общаемся. Мы видим потенциал, чтобы Mastercard еще дополнительно закрутил гайки", – сказал он.

Напоминаем:

Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ в обычном режиме, а трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны.

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Экономическая правда
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