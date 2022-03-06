Без Visa и Mastercard: россиянам советуют брать за границу наличные и карточку, которую принимают только 7 стран
Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ в обычном режиме, а трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны.
Об этом заявили в Центробанке РФ.
"Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах , привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны", - говорится в заявлении.
Отмечается, что держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.
При этом трансграничные операции с карт Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет магазинах, так и использования этих карт за границей.
В случае выезда за границу Центробанк РФ рекомендует россиянам с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается.
В настоящее время это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также непризнанные Абхазия и Южная Осетия.
Напомним:
Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.
Экономическая правда
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