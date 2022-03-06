Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
Украинский политик и бизнесмен российского происхождения Вадим Новинский осуждает развязанную президентом России Владимиром Путиным войну в Украине, но не называет его военным преступником.
Об этом он заявил в комментарии ЭП.
"24 февраля Российская Федерация совершила акт агрессии против Украины, и это факт. В Украине идет война, гибнут мирные люди, дети, разрушаются города. Это ничем нельзя оправдать", – говорится в ответе Новинского на запрос ЭП.
Он напомнил, что в Мариуполе сейчас происходит гуманитарная катастрофа, уничтожаются поселки.
"Война – это всегда преступление. В этом случае преступником человека может назвать только международный суд – ни я, ни один другой. Конечно, есть искушение митинговой и патриотической патетики, громких и гневных слов. Но приблизят ли они наступление мира?", – заявил нардеп.
Новинский заверил, что у него нет никаких бизнес-интересов в России, а его поддержка украинской армии заключается в уплате налогов и предоставлении гуманитарной помощи.
"В нынешних условиях неуплата налогов, я считаю, должна приравниваться к мародерству.
Мы организовали грузы с необходимой помощью: продуктами питания, медикаментами. Гуманитарный штаб сейчас также помогает беженцам – и не только в Украине, но и за рубежом, где оказались сотни тысяч украинцев", – сообщил бизнесмен.
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Экономическая правда
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