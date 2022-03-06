Нацбанк передал на армию уже 6 миллиардов

Национальный банк перечислил на нужды украинской армии уже 6 млрд грн из средств, поступающих на специальный счет.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Всего на 6 марта в поддержку армии и гуманитарной помощи собрано более 10,1 млрд. грн. Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 6 млрд. грн.

Так, на нужды Нацгвардии було передано 450 млн грн, Нацполиции – 850 млн грн, Минобороны – 4,3 млрд грн, Госпогранслужбе – 420 млн грн.

Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности, из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира. Более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4 млрд грн.

На счет Министерства социальной политики, которое Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в общей сложности было перечислено более 57,5 млн грн в эквиваленте. Эти средства еще не тратили.