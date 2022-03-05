Shell оправдывает покупку российской нефти, но прибыль передаст Украине

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell решил не переставать финансировать РФ путем покупки российской нефти, но будет вкладывать доходы от ее продажи в фонд гуманитарной помощи Украине.

Об этом заявила пресс-служба компании, сообщает Reuters.

Ранее в субботу стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Европы Shell приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой, несмотря на массовый отказ от российских энергоресурсов других компаний.

На такое соглашение отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: "Один вопрос к Shell: не пахнет ли украинской кровью российская нефть?", - написал он в Twitter.

В заявлении, опубликованном вскоре после этого, Shell оправдывала покупку. Компания заявила, что будет выбирать альтернативу российской нефти, где это возможно, но это не могло произойти мгновенно из-за роли России для глобальных поставок.

"Мы не легкомысленно приняли это решение и понимаем силу чувств вокруг него", – пишут в Shell. Компания добавила,

Shell заявила, что передаст любую прибыль от количества российской нефти, которую она будет покупать, в специальный фонд, и вместе с другими агентствами будет определять, как эти средства лучше всего использовать на помощь Украине.

Напоминаем:

Крупнейшая нефтяная компания Европы Shell приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой, несмотря на массовый отказ от российских энергоресурсов у других компаний