Shell соблазнилась рекордной скидкой россиян на нефть и возобновила покупку

Крупнейшая нефтяная компания Европы Shell приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой, несмотря на массовый отказ от российских энергоресурсов у других компаний

Об этом пишет Bloomberg.

Цена была со скидкой в $28,45 за баррель. Партию продал международный нефтетрейдер Trafigura. Груз был куплен с доставкой, то есть Shell не нужно будет беспокоиться о транспортировке этой нефти.

Агентство отмечает, что эта сделка с одной стороны фиксирует значительную скидку, с которой будут продавать российскую нефть, но с другой, она также является первым свидетельством того, что покупатели на Urals найдутся, несмотря на военную интервенцию.

Напоминаем:

США уже не исключают введение эмбарго на торговлю российской нефтью, а Международное энергетическое агентство призывает европейские страны раз и навсегда отказаться от российского газа.

Пока на одних разговорах о вероятном эмбарго нефть в мире может подорожать до 200 долларов за баррель, предсказывают аналитики.