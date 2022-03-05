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РФ и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог

Суббота, 5 марта 2022, 17:38

Российскую и белорусскую железные дороги отстранили от участия в Международном союзе железных дорог (UIC) до возвращения мирной ситуации в Украине.

Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

"2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма.

Сегодня поступил официальный ответ Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине. UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена", - говорится в сообщении.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.

Напомним:

Министерство инфраструктуры Украины работает над полной инфраструктурной изоляцией РФ – направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры железная дорога Россия Беларусь

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