РФ и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог

Российскую и белорусскую железные дороги отстранили от участия в Международном союзе железных дорог (UIC) до возвращения мирной ситуации в Украине.

Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

"2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма.

Сегодня поступил официальный ответ Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине. UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена", - говорится в сообщении.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.

Напомним:

Министерство инфраструктуры Украины работает над полной инфраструктурной изоляцией РФ – направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры.

Экономическая правда