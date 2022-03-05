Пинчук "как и весь цивилизованный мир" считает РФ агрессором, а Путина – военным преступником

Виктор Пинчук заявил, что "как и весь цивилизованный мир" считает Россию агрессором, а Путина - военным преступником, развязавшим войну против Украины.

Об этом он сказал в ответ на вопросы ЭП.

Пинчук также заверил, что у его бизнеса нет никаких финансовых интересов в РФ.

"Еще с апреля 2019 года Россия ввела полное эмбарго на украинские трубы, а с февраля 2021 года – на железнодорожную продукцию. С 1 ноября 2018 года Виктор Пинчук лично и его компании в санкционных списках РФ", - говорится в его ответе.

А на вопрос, поддерживает ли его бизнес украинскую армию, в его пресс-службе ответили:

"Да. Виктор и Елена Пинчуки через свои Фонды и компании в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Украины и волонтерскими организациями осуществляют поиск за границей, закупку и поставку средств индивидуальной защиты военных и сил территориальной обороны, в том числе медицинских препаратов и материалов, применяемых при тяжелых ранениях, в том числе реанимационных рюкзаков и т. д. Работа длится 24/7.

Также в поддержку воинским частям и подразделениям территориальной обороны работают и промышленные предприятия. Более 370 противотанковых ежей и 316 шипов изготовили предприятия "ИНТЕРПАЙП" для территориальной обороны Киева, Днепра, Никополя и Новомосковска. Ежи и шипы уже развезены для обустройства оборонительных укреплений. Сейчас работа продолжается".

"В сотрудничестве с оперативным штабом предприятия обеспечивают насущные нужды региональных воинских частей, подразделений теробороны. Передано горючее, трубы, металл, бетонные блоки, плиты, гвозди, посуду, строительные материалы, термобелье и др. Работа продолжается.

На территории предприятий в Днепре, Новомосковске и Никополе обустроено 18 временных укрытий, где укрывается более 8500 человек в случае угрозы артобстрелов или авиационной бомбардировки", - говорится в ответе на вопросы ЭП.