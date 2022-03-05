Международная изоляция России: около 3 миллионов россиян могут остаться без работы

В результате бойкота, который России объявили крупные иностранные компании, около 3 млн россиян могут остаться без работы.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Отмечается, что ежедневно все большее и большее количество иностранных компаний объявляют о выходе с российского рынка, закрытии в стране своих офисов, прекращении совместных инвестиционных проектов и т.д. Как следствие, россияне, работающие в этих компаниях, скорее всего, останутся без работы.

По расчетам Bloomberg, речь идет о 3 миллионах россиян, работающих в западных компаниях или в совместных проектах, софинансируемых западными компаниями.

По расчетам Goldman Sachs и JPMorgan, экономика РФ в текущем году может сократиться на 7%. Для сравнения, в 1998 году, когда Россия объявила дефолт, ВВП упал на 5,3%.

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Экономическая правда