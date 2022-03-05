Fitch отозвал рейтинги подсанкционных российских банков и снизил рейтинги десятков компаний из РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинги десятков российских компаний и банков, а рейтинги подсанкционных банков вообще решили отозвать.

Об этом говорится в сообщении Fitch.

Отмечается, что рейтинги 26 российских компаний, работающих в сфере добычи природных ресурсов, были существенно ухудшены. 28 таких компаний получили негативные прогнозы.

К примеру, рейтинг "Газпрома" снизили с "ВОВ" до "В" и предоставлен отрицательный прогноз. Существенно снизились рейтинги компаний "Газпром Нефть", "Татнефть", "Новатек", "Лукойл", "Башнефть" и другие.

Кроме того, Fitch решил отозвать рейтинги российских банков, против которых были введены санкции Запада, передает "Интерфакс". В частности, банки "Открытие", "ВЭБ" и "Совкомбанк".

"Санкции, введенные США и Евросоюзом, подорвали способность обслуживать долговые обязательства в иностранной валюте, и в среднесрочной перспективе это может привести к существенному ослаблению финансовых профилей банков", - сообщили в агентстве.

Отметим, что снижение кредитных рейтингов напрямую влияет на стоимость привлекаемого компанией финансового ресурса. Чем выше рейтинг — тем дешевле кредиты, и наоборот.

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Экономическая правда