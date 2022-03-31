В РФ хотят запретить экспорт семян рапса и подсолнечника: боятся дефицита

Минсельхоз РФ предлагает запретить до конца августа вывоз семян рапса и подсолнечника, а также ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление ведомства.

Такая мера направлена ​​на исключение дефицита и повышение цен на продукцию в РФ.

"Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года", - говорится в сообщении ведомства.

Также Минсельхоз РФ предложил с 15 апреля до конца августа ввести квоты на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн т, шрота в объеме 700 тыс т.

Между производителями их распределят "по историческому принципу".

Напомним:

РФ может ввести квоту на экспорт продуктов переработки подсолнечника с 15 апреля по 1 сентября 2022 года – квота на экспорт масла может составлять 1,5 млн тонн, шрота – 700 тыс тонн.

Экономическая правда