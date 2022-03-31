США ввели вторичные санкции против РФ и исключили из перечня банк Ozon
Соединенные Штаты ввели вторичные санкции против компаний, которые не зарегистрированы в РФ, но могут помогать агрессору уклоняться от санкций.
Об этом говорится в документе на сайте Министерства финансов США.
Ограничения наложили на юридические лица, зарегистрированные в Сингапуре, на Мальте, в Британии, Испании и других. В основном они связаны с научными разработками и технологиями.
Всего в санкционный список добавили 21 компанию, которая зарегистрирована как в РФ, так и за ее пределами.
Кроме того, из-под санкций выведен банк Ozon, попавший туда за связь с подсанкционным Совкомбанком.
Напоминаем:
Соединенные Штаты угрожают санкциями тем физическим и юридическим лицам, которые способствуют избеганию Россией санкций стран Запада.
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