США ввели вторичные санкции против РФ и исключили из перечня банк Ozon

Соединенные Штаты ввели вторичные санкции против компаний, которые не зарегистрированы в РФ, но могут помогать агрессору уклоняться от санкций.

Об этом говорится в документе на сайте Министерства финансов США.

Ограничения наложили на юридические лица, зарегистрированные в Сингапуре, на Мальте, в Британии, Испании и других. В основном они связаны с научными разработками и технологиями.

Всего в санкционный список добавили 21 компанию, которая зарегистрирована как в РФ, так и за ее пределами.

Кроме того, из-под санкций выведен банк Ozon, попавший туда за связь с подсанкционным Совкомбанком.

Напоминаем:

Соединенные Штаты угрожают санкциями тем физическим и юридическим лицам, которые способствуют избеганию Россией санкций стран Запада.



