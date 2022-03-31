Все разделы
Укр / Рус

США ввели вторичные санкции против РФ и исключили из перечня банк Ozon

Четверг, 31 марта 2022, 17:19 - Дана Гордийчук

Соединенные Штаты ввели вторичные санкции против компаний, которые не зарегистрированы в РФ, но могут помогать агрессору уклоняться от санкций.

Об этом говорится в документе на сайте Министерства финансов США.

Ограничения наложили на юридические лица, зарегистрированные в Сингапуре, на Мальте, в Британии, Испании и других. В основном они связаны с научными разработками и технологиями.

Всего в санкционный список добавили 21 компанию, которая зарегистрирована как в РФ, так и за ее пределами.

Кроме того, из-под санкций выведен банк Ozon, попавший туда за связь с подсанкционным Совкомбанком.

Напоминаем:

Соединенные Штаты угрожают санкциями тем физическим и юридическим лицам, которые способствуют избеганию Россией санкций стран Запада.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США
powered by lun.ua
Материалы по теме
США предоставят Украине 500 миллионов долларов 30 марта 2022, 20:53
Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски по отмене санкций против него 30 марта 2022, 09:18
США готовят новый пакет санкций: ударят по цепи поставок 29 марта 2022, 17:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте