США погрожують санкціями особам, які допомагають РФ обійти покарання

Сполучені Штати погрожують санкціями тим фізичним та юридичним особам, які сприяють уникненню Росією санкцій країн Заходу.

Про це пише Financial Times з посиланням на Джейка Саллівана, радника США з національної безпеки.

Він заявив, що Вашингтон готовий розширити свою мережу економічних і фінансових санкцій у всьому світі, включивши в неї "вторинні" санкції.

"У нас є ряд інструментів, аби забезпечити виконання накладених обмежень, і одним з них є визначення фізичних або юридичних осіб у сторонніх юрисдикціях, які не дотримуються санкцій США або вживають систематичних зусиль, щоб послабити або уникнути їх", – сказав Салліван.

Він додав: "Ми готові використати їх, якщо буде необхідно".

США та їхні союзники дедалі більше стурбовані тим, що Росія спробує обійти фінансову ізоляцію, накладену Заходом, знайшовши альтернативні джерела іноземної валюти та ділових угод, щоб підтримати свою економіку та рубль.

Водночас між США та ЄС точаться дискусії про те, як поводитися з позицією Китаю щодо війни РФ проти України. Деякі побоюються, що Пекін може допомогти Росії як у військовому, так і в економічному плані, в тому числі як чорний хід для ухилення від санкцій.

Сполучені Штати попередили Пекін, що вони зіткнуться з "наслідками", якщо допоможуть Росії, але не уточнили, які заходи вжитимуть. Лідери США та Європи намагаються скоординувати свій підхід до Пекіна напередодні саміту ЄС-Китай на початку квітня.