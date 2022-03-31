"Яндекс" может уйти с рынка доставки продуктов во Франции и Британии – Bloomberg
Сервис российского "Яндекса" по доставке продуктов Yango Deli (международный бренд "Яндекс.Лавки") размышляет над тем, чтобы уйти с рынков Франции и Великобритании.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Среди возможных вариантов – продажа британского бизнеса и закрытие французского.
Представитель компании подтвердил, что она останавливает операции в Париже и рассказал об интересе к ее британскому бизнесу со стороны конкурентов и инвесторов.
"Рынок сверхбыстрой доставки в Лондоне очень конкурентен, и мы видим значительный интерес к нашему бизнесу там, в том числе со стороны аналогов", – сказал представитель Yango Deli.
"Однако мы не можем предоставить какие-либо дополнительные подробности по этому поводу", - добавил он.
Агентство напоминает, что "Яндекс" столкнулся с трудностями из-за санкций, направленных против РФ после ее вторжения в Украину.
"Яндекс – крупнейший технологический бренд России и доминирующий поставщик веб- и мобильных услуг.
Однако вторжение России в Украину привело к обвалу акций компании и появлению долговых проблем. Недавно "Яндекс" привлек советников, которые помогут вести переговоры с обладателями облигаций", - пишет Bloomberg.
Ранее компания "Яндекс" на фоне санкций против РФ предупредила акционеров о рисках дефолта после приостановки торговли ценными бумагами.
Экономическая правда
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