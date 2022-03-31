ЕБРР: экономика Украины сократится на пятую часть в этом году
По данным Европейского банка реконструкции и развития, экономика Украины сократится на пятую часть в этом году, а затем восстановится в 2023 году при сценарии, с прекращением огня через пару месяцев.
Об этом передает bloomberg.
Прогноз подвержен серьезным рискам ухудшения "в случае эскалации боевых действий или ограничения экспорта газа из России", — говорится в отчете организации.
Прогнозы предполагают, что перемирие будет достигнуто в течение пары месяцев, а восстановление страны может начаться в 2023 году, в следующем году экономика вырастет на 23%, говорится в сообщении.
Напоминаем:
Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны в 35% и выше, а общий ущерб с учетом будущих периодов достигает триллиона долларов.
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