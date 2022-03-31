ЕБРР: экономика Украины сократится на пятую часть в этом году

По данным Европейского банка реконструкции и развития, экономика Украины сократится на пятую часть в этом году, а затем восстановится в 2023 году при сценарии, с прекращением огня через пару месяцев.

Об этом передает bloomberg.

Прогноз подвержен серьезным рискам ухудшения "в случае эскалации боевых действий или ограничения экспорта газа из России", — говорится в отчете организации.

Прогнозы предполагают, что перемирие будет достигнуто в течение пары месяцев, а восстановление страны может начаться в 2023 году, в следующем году экономика вырастет на 23%, говорится в сообщении.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны в 35% и выше, а общий ущерб с учетом будущих периодов достигает триллиона долларов.