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ЕБРР: экономика Украины сократится на пятую часть в этом году

Четверг, 31 марта 2022, 11:01 - Илья Колдомасов

По данным Европейского банка реконструкции и развития, экономика Украины сократится на пятую часть в этом году, а затем восстановится в 2023 году при сценарии, с прекращением огня через пару месяцев.

Об этом передает bloomberg.

Прогноз подвержен серьезным рискам ухудшения "в случае эскалации боевых действий или ограничения экспорта газа из России", — говорится в отчете организации.

Прогнозы предполагают, что перемирие будет достигнуто в течение пары месяцев, а восстановление страны может начаться в 2023 году, в следующем году экономика вырастет на 23%, говорится в сообщении.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны в 35% и выше, а общий ущерб с учетом будущих периодов достигает триллиона долларов.

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