Лизинговая компания хочет стягнуть с РФ 3,5 миллиарда долларов за украденные самолеты

Крупнейшая компания по лизингу самолетов подала иск на 3,5 млрд долларов за самолеты, которые украла Россия в ответ на санкции после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

AerCap, крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов, заявила, что предоставила страховое требование на сумму 3,5 миллиарда долларов, чтобы покрыть потенциальную потерю своих самолетов и двигателей, которые РФ отказывается отдавать после истекающего во вторник срока.

Дублинская компания имела наибольшие риски в России среди иностранных лизингодателей к моменту введения западных санкций.

В среду AerCap заявила, что под угрозой находится около 2,5 млрд долларов, и предупредила, что ожидает, по крайней мере, частично вернуть стоимость своих активов в первом квартале.

Компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и три из 14 двигателей, размещенных на российских авиасудах до начала войны. Это помогло лизингодателю снизить риски в РФ с 3,1 миллиарда долларов в конце декабря до 2,5 млрд долларов.

По словам исполнительного директора Энгуса Келли, AerCap нацелена достичь удовлетворения всех своих претензий по страховым полисам, а также будет прибегать к другим доступным средствам правовой защиты.

Напоминаем:

28 марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и удержали иностранные самолеты

14 марта Путин подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщила, что двойная регистрация может противоречить международному законодательству.

Читайте также: Летать на жигулях: как Россия похоронила свою гражданскую авиацию