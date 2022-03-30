В РФ ускорилась инфляция: какие товары подорожали больше всего

Инфляция в России за 19–25 марта составила 1,16% против 1,93% неделей ранее, С начала месяца цены выросли на 6,6%, с начала года — на 8,91%. Инфляция в годовом выражении ускорилась с 14,53% до 15,66%.

Об этом сообщил Росстат.

Наиболее подорожавшие продукты:

сахар-песок — 6,5%;

соль — 4,3%;

шоколадные конфеты — 3,5%;

рис и черный чай — 3,4%;

гречневая крупа — 2,9%;

плодоовощная продукция — 2,7% (лук — 18,3%, белокочанная капуста — 15,9%, морковь — 11,5%, свекла — 9,5%, картофель — 4,1%).

Также существенно подорожали предметы гигиены и товары первой необходимости, прокладки, стиральные порошки и хозяйственное мыло.

Напоминаем:

По расчетам британского Centre for Economics and Business Research российская инфляция достигнет 30% в начале 2023, а реальная заработная плата упадет на 18% в течение следующих 12 месяцев.