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В РФ ускорилась инфляция: какие товары подорожали больше всего

Среда, 30 марта 2022, 20:45 - Илья Колдомасов

Инфляция в России за 19–25 марта составила 1,16% против 1,93% неделей ранее, С начала месяца цены выросли на 6,6%, с начала года — на 8,91%. Инфляция в годовом выражении ускорилась с 14,53% до 15,66%.

Об этом сообщил Росстат.

Наиболее подорожавшие продукты:

  • сахар-песок — 6,5%;
  • соль — 4,3%;
  • шоколадные конфеты — 3,5%;
  • рис и черный чай — 3,4%;
  • гречневая крупа — 2,9%;
  • плодоовощная продукция — 2,7% (лук — 18,3%, белокочанная капуста — 15,9%, морковь — 11,5%, свекла — 9,5%, картофель — 4,1%).

Также существенно подорожали предметы гигиены и товары первой необходимости, прокладки, стиральные порошки и хозяйственное мыло.

Напоминаем:

По расчетам британского Centre for Economics and Business Research российская инфляция достигнет 30% в начале 2023, а реальная заработная плата упадет на 18% в течение следующих 12 месяцев.

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инфляция Россия
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