Британские аналитики рассчитали, что ВВП России в 2022 году упадет на 14%

Британский Centre for Economics and Business Research посчитал, что в результате действия санкций ВВП России в 2022 году упадет на 14%.

Об этом говорится в их прогнозе.

По их сообщению, российская инфляция достигнет 30% в начале 2023, а реальная заработная плата упадет на 18% в течение следующих 12 месяцев. А к декабрю 2024 реальная заработная плата снизится на 25,7%.