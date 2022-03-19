Британские аналитики рассчитали, что ВВП России в 2022 году упадет на 14%
Суббота, 19 марта 2022, 15:56
Британский Centre for Economics and Business Research посчитал, что в результате действия санкций ВВП России в 2022 году упадет на 14%.
Об этом говорится в их прогнозе.
По их сообщению, российская инфляция достигнет 30% в начале 2023, а реальная заработная плата упадет на 18% в течение следующих 12 месяцев. А к декабрю 2024 реальная заработная плата снизится на 25,7%.
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