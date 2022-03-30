Рада готовится увеличить налоги для бизнеса, работающего в РФ

Группа депутатов в Верховной Раде зарегистрировала законопроект, предусматривающий увеличение ставки налогов для бизнеса, продолжающего работу в России, на 50%.

Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, законопроект №7232.

А именно, сообщает нардеп, законопроект предполагает повышенное налогообложение для бизнеса, который продолжает деятельность в РФ. Ставка налогов на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество для таких компаний будут выше в 1,5 раза.

Кроме того, компании обяжут сообщать о сохранении материнской компанией экономических связей с государством-агрессором, а государство будет мониторить и проверять информацию. Перечень компаний, которые и дальше финансируют агрессора, будет публично доступен на сайте Налоговой.

Железняк отметил, что документ разрабатывали согласно стандартам OECD (ОЭСР, Организация для экономической кооперации и развития), поэтому депутаты будут призывать другие страны одобрить аналогичные нормы.

Обновлено: В среду документ уже одобрил профильный комитет, после чего ожидается голосование в зале.

Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении ЭП, будет создан Реестр субъектов хозяйствования, связанных экономическими связями с государством-агрессором. Он содержит данные о налогоплательщиках в Украине, которые связаны экономическими связями с государством-агрессором, то есть – Россией.

В реестр попадут:

украинские юрлица, учредителем которых являются россияне или российские компании; юрлица, получающие доход с источником происхождения в РФ или имеющие долю в уставном капитале компании, получающей доход в РФ;

украинские юрлица, являющиеся участником международной группы компаний, если материнская компания или любой другой участник группы получает доход в РФ;

украинские юрлица, материнская группа или любой участник группы обеспечивает экономическую поддержку РФ.

Если компания вовремя или вообще не уведомит регулятор о своих связях с Россией, придется заплатить штраф в 1,5% суммы дохода за каждый налоговый период, когда она должна платить повышенные налоги.

Новые налоговые нормы будут действовать с налогового периода, начавшегося 1 марта 2022 года.

В то же время отмечается, что компании могут получить соответствующее увольнение, если они избавятся от своих экономических связей с государством-агрессором.