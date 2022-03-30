Доходы от пошлин упали на 80% из-за войны – министр

Дневные поступления от работы таможни составляют 15-20% довоенного периода, то есть потери составляют до 80%.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.

Мы ожидаем от таможни до конца месяца около 7 миллиардов гривен. Хотя при прочих равных условиях, то есть довоенного состояния, у нас планы были немного другие. Таможня должна была собрать в этом месяце (марте – ЭП) почти 39 миллиардов. Будет семь", – рассказал Марченко.

Но, отметил он, "это объективная реальность", и нельзя сказать, что кто-то плохо работает. Такая цифра связана с тем, что у нас не работают самые большие таможни – Киевская, Одесская, восточные и северные таможни все не работают. Работает только западная граница, где осуществляется растаможка.

"По налоговой ситуации сложно однозначно корректно оценить, потому что мы ожидаем уплату НДС. Именно тогда более точно можно будет сказать, как повлияла война на экономику в целом, и на план сбора налогов", – пояснил министр.

Марченко отметил, что правительство приняло решение по авансовой выплате дивидендов государственными банками, что позволило получить запас ликвидности для марта.

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