В РФ бизнес снижает расходы на персонал: сокращает штат и урезает зарплаты

68% российских компаний малого и среднего бизнеса на фоне санкций против РФ и падения рубля сократили расходы на сотрудников, наиболее распространенное мероприятие – сокращение штата.

Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

"Самыми распространенными мерами стали: сокращение штата - о нем заявили 27% респондентов, отмена системы мотивации (соцпакет, премии, бонусы и т.д.) - 26%, снижение зарплаты работников - 25%.

В ходе опроса представители компаний также говорили о переводе сотрудников на удаленный режим работы (22%), об отправке в отпуск за свой счет (16%), о переводе работников на другие должности с изменением уровня зарплаты и обязанностей (12%)" , – говорится в сообщении.

Опрос проводился в марте, в нем приняли участие 500 представителей малого и среднего бизнеса. Респондентами являлись владельцы бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Напомним:

В РФ у большинства малого и среднего бизнеса упали объемы продаж – только 16% предпринимателей не заметили изменений.

Экономическая правда