В РФ бизнес снижает расходы на персонал: сокращает штат и урезает зарплаты
68% российских компаний малого и среднего бизнеса на фоне санкций против РФ и падения рубля сократили расходы на сотрудников, наиболее распространенное мероприятие – сокращение штата.
Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
"Самыми распространенными мерами стали: сокращение штата - о нем заявили 27% респондентов, отмена системы мотивации (соцпакет, премии, бонусы и т.д.) - 26%, снижение зарплаты работников - 25%.
В ходе опроса представители компаний также говорили о переводе сотрудников на удаленный режим работы (22%), об отправке в отпуск за свой счет (16%), о переводе работников на другие должности с изменением уровня зарплаты и обязанностей (12%)" , – говорится в сообщении.
Опрос проводился в марте, в нем приняли участие 500 представителей малого и среднего бизнеса. Респондентами являлись владельцы бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.
Напомним:
В РФ у большинства малого и среднего бизнеса упали объемы продаж – только 16% предпринимателей не заметили изменений.
Экономическая правда
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