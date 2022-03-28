В РФ падают продажи у малого и среднего бизнеса: начали экономить на рекламе и IT
В РФ у большинства малого и среднего бизнеса упали объемы продаж – только 16% предпринимателей не заметили изменений.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.
"Более половины российских предпринимателей - 54% - отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы - на это ушли 83% компаний", - говорится в сообщении.
Наиболее распространенной мерой сокращения затрат в компаниях стало снижение затрат на IT, рекламу и маркетинг (37% компаний).
Далее следует сокращение штата (23%), сокращение зарплаты (16%), полный или частичный отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%). Только 16% предпринимателей не заметили изменений, которые отразились бы на их бизнесе.
Чаще всего об отсутствии изменений говорят представители среднего бизнеса (37%) и компании, работающие на рынке более 10 лет (22%).
Опрос проведен в марте, опрошено 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики. Респондентами выступали владельцы бизнеса, первые лица компаний и предприниматели.
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