Игроки Fortnite уже собрали 100 миллионов долларов на помощь Украине

С начала благотворительной инициативы компании Epic Games – разработчика игры Fortnite, пользователям игры удалось собрать 100 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом говорится в сообщении Epic Games.

Также в инициативе принимает участие Xbox.

"Обновление: к 29 марта мы вместе собрали 100 миллионов долларов США для гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате войны в Украине", - заявили в Epic Games.

Сбор формируется из всех покупок игроков внутри программы за реальные деньги – наборы V-баксов, подписка "Отряд Fortnite", подарочные боевые пропуски и косметические наборы.

Пользователей, не желающих участвовать в инициативе, просят воздержаться от каких-либо покупок до окончания инициативы.

Напомним:

Американский разработчик видеоигр Epic Games (известный играми Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) направит весь доход от Fortnite, собранный с 20 марта по 3 апреля, на резиновую помощь пострадавшим в результате войны в Украине.

Деньги пойдут UNICEF, Direct Relief, World Food Program и UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев). В ближайшие недели перечень будет расширен.

Компания перескажет средства "столь быстро, насколько это возможно".

Ранее Epic Games (разработчик Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) заявил о прекращении коммерческих отношений с Россией.

Экономическая правда