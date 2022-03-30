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Укр / Рус

Финская ж/д компания восстановит грузоперевозки с РФ

Среда, 30 марта 2022, 10:49

Финская ж/д компания VR Transpoint заявила, что после перерыва восстанавливает грузоперевозки с РФ.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Там отмечают, что на такое решение повлияло разъяснениям от властей Великобритании, что санкции введенные против РЖД не распространяются на соглашения VR Group. Поэтому грузовые возобновятся в среду, 30 марта.

Услуги VR Transpoint сосредоточены на перевозке продукции и сырья для экспортной отрасли. 

Напоминаем:

Ранее финский оператор поездов VR после объявления об отмене железнодорожного пассажирского сообщения с РФ заявил и о приостановке грузовых перевозок с 27 марта.

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Экономическая правда
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