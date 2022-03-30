Финская ж/д компания восстановит грузоперевозки с РФ
Среда, 30 марта 2022, 10:49
Финская ж/д компания VR Transpoint заявила, что после перерыва восстанавливает грузоперевозки с РФ.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Там отмечают, что на такое решение повлияло разъяснениям от властей Великобритании, что санкции введенные против РЖД не распространяются на соглашения VR Group. Поэтому грузовые возобновятся в среду, 30 марта.
Услуги VR Transpoint сосредоточены на перевозке продукции и сырья для экспортной отрасли.
Напоминаем:
Ранее финский оператор поездов VR после объявления об отмене железнодорожного пассажирского сообщения с РФ заявил и о приостановке грузовых перевозок с 27 марта.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"