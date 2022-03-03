Теперь даже без Жигулей: российский АвтоВАЗ приостанавливает производство

Российский автомобильный концерн "АвтоВАЗ" приостанавливает производство, пока - на 4 дня.

Об этом сообщает специализированное издание "За Рулем".

Заводы в Тольятти и Ижевске не будут работать 5 марта и с 9 по 11 марта.

Официальная причина, по которой руководство концерна приняло такое решение – сбои в снабжении немецких полупроводников.

"В связи с кризисом поставки электронных компонентов и в целях недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация АвтоВАЗа приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта объявляется днем простой с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется на днях простой с оплатой в размере двух третей среднемесячного заработка", – сообщили в концерне.

По состоянию на январь 2021 года на АвтоВАЗе работали более 34 тысяч человек.

На фоне экономических санкций и резкой девальвации рубля многие автоконцерны остановили поставки своей продукции в диктаторскую Россию. Среди них – Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet, Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus.

Едва ли не единственный иностранный автопроизводитель, который, несмотря на военную агрессию путинского режима против Украины, останется работать на рынке России – китайский Geely.

Читайте больше: "Будем ездить на жигулях": с чем останутся россияне после вторжения в Украину

Мировой дефицит микрочипов в разгаре: как вырастут цены на технику и авто