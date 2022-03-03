Пищевики обещают делать "возможное и невозможное", чтобы "хлеб и к хлебу" были каждый день

Объединения и предприятия пищевой промышленности Украины заявили, что несмотря на нехватку сырья, обстрелы и удары, нарушения логистики, работают над тем, чтобы у украинцев ежедневно "был хлеб и к хлебу".

Об этом говорится в открытом обращении, опубликованном на сайте Госпродпотребслужбы.

"Уже неделю наша страна мужественно обороняется, страна бьется за каждый метр нашей территории, за каждый город и каждый населенный пункт и мы побеждаем! И мы, производители пищевых продуктов Украины бьемся вместе с нашими воинами, нашими защитниками, иногда на грани возможностей, но снабжая наших людей продовольствием.

Нехватка сырья, сбои в снабжении ресурсов, дефицит энергоносителей, нехватка рабочих рук, ракетные и бомбовые удары, обстрелы, нарушения логистики. Однако наши сотрудники каждый день выходят на работу, наши водители под обстрелами развозят необходимые пищевые продукты", - заявили в обращении.

Объединения и предприятия добавили, что "работают мельницы, работают пекарни, работают молоко- и мясо-перерабатывающие предприятия и многие другие пищевые производства".

Они призвали всех производителей держать связь с координаторами, "с ответственными заместителями глав областных военных администраций".

"Мы сделаем все возможное и невозможное чтобы хлеб и хлеб были каждый день у каждого из вас! Мы не остановимся.

Мы выстоим и победим. Русский военный корабель, ты знаешь дорогу", - говорится в обращении.

Напомним:

Минагрополитики совместно с Минсоцполитики разработали план обеспечения продуктами питания всех, кто в условиях войны нуждается в помощи.

Экономическая правда