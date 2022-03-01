Українців забезпечать мільйоном продуктових наборів – міністр

Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування усіх, хто в умовах війни потребує допомоги.

Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Українські виробники харчових продуктів та український бізнес забезпечать 1 мільйон людей з вразливих категорій продуктовими наборами.

Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.

Лещенко закликав усіх виробників продуктів долучатись до ініціативи.

Виробники підприємств можуть заповнити онлайн форму за посиланням.

До справи уже долучились десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, які в зоні бойових дій.

"Продукти отримають люди з інвалідністю, одиноко проживаючі люди старшого віку, багатодітні сім’ї, інші особи з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збір потреб та доставку продуктів адресатам", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда