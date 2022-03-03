Spotify закрывает свой офис в россии из-за войны против Украины

Сервис потокового аудио Spotify сообщил о закрытии своего офиса в россии в ответ на атаку этой страны на Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Офис в рф был открыт из-за указа диктатора страны, который обязывал социальные сервисы с более чем 500 тысячами ежедневных пользователей открывать локальные офисы в россии.

"Нашей первоочередной задачей в течение прошлой недели было в обеспечении безопасности наших работников, а также в том, чтобы Spotify продолжал оставаться важным источником глобальных и региональных новостей в то время, когда доступ к информации еще более важен, чем всегда", - говорится в заявлении компании.

Spotify заявила, что просмотрела тысячи материалов с начала войны и ограничила доступность принадлежащих и руководимых российскими государственными СМИ.

Ранее на этой неделе Spotify полностью изъяла контент российских медиа RT и Sputnik в ЕС, США и других странах помимо россии.

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Экономическая правда