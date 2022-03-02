ЕС отключил от SWIFT семь российских банков и запретил поставлять евро агрессору
Среда, 2 марта 2022, 13:44
Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT, у них будет 10 переходных дней для отключения.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС
Евросоюз запрещает использование международной системы SWIFT для банка Открытие, "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Банка Россия", "Совкомбанк", "ВНЕШЕКОНОМБАНКА" (ВЭБ) и ВТБ БАНКА".
Этот запрет вступит в силу в десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС (т.е. с 12 марта). Она также будет распространяться на любое юридическое лицо или организацию, зарегистрированную в России, чьи имущественные права принадлежат более чем на 50% вышеупомянутых банков.
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