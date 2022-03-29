Немецкий производитель шоколада Ritter Sport решил дальше работать в РФ

Компания Ritter Sport, несмотря на войну против Украины, не планирует выходить из России, которая является важным рынком для немецкого производителя шоколада, и продолжит поставлять агрессору шоколад.

Об этом сообщает Handelsblatt.

В компании говорят, что "не с легкостью приняли решение". Остановка поставок означала бы резкое сокращение производства, "а значит и серьезные последствия для нас как независимого среднего семейного бизнеса". В компании также апеллировали к воздействию на фермеров, выращивающих какао.

Россия является важным рынком для производителя шоколада из Швабии, земель на юго-западе Германии.

По данным компании, на рынок в России приходится около 7% всего бизнеса. Ранее Ritter Sport приняла решение "не продолжать инвестировать в российский рынок и прекращать рекламу на нем".

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