В Люксембурге заморозили активы РФ на 2,5 миллиарда евро

Министр финансов Люксембурга Юрико Бакес сообщила, что на сегодняшний день в стране заморозили активы РФ на сумму 2,5 миллиарда евро.

Об этом говориться в соцсетях министерства.

Она отметила, что данный процесс происходит в рамках реализации санкций ЕС против России.

Напоминаем:

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 миллиарда евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.