В Люксембурге заморозили активы РФ на 2,5 миллиарда евро
Вторник, 29 марта 2022, 20:56 -
Министр финансов Люксембурга Юрико Бакес сообщила, что на сегодняшний день в стране заморозили активы РФ на сумму 2,5 миллиарда евро.
Об этом говориться в соцсетях министерства.
Она отметила, что данный процесс происходит в рамках реализации санкций ЕС против России.
Напоминаем:
Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 миллиарда евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.
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