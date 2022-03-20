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Франция заморозила 22 миллиарда евро российского центробанка

Воскресенье, 20 марта 2022, 16:22
 
ALEXEI DRUZHININ/AFP via Getty Images

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 миллиарда евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.

Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

"Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро", – сказал министр 

По его словам, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам, а также задержаны две больших яхты общей стоимостью 150 млн евро.

"Мы смогли выявить и заморозить активы российских олигархов на общую сумму в 850 млн евро на территории Франции", – констатировал он.

Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.

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