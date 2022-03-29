6 500 гривен "єПідтримки": всего выплатили уже 22 миллиарда

В рамках выплат 6500 грн по программе "єПідтримка" уже 3,3 млн украинцев получили средства - в целом выплатили 22 млрд грн.

Об этом сообщает Минцифры.

"С начала запуска услуги мы уже получили 4,4 млн заявок в Дії на єПідтримку", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что подать заявку на 6500 грн можно до 31 марта включительно.

"єПідтримка будет поступать до тех пор, пока все не получат средства", - пояснили в ведомстве.

Услуга доступна для наемных работников, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

Напомним:

Кабинет министров определил, что 31 марта 2022 года является последним днем подачи запросов для получения помощи в рамках программы "єПідтримка".

Экономическая правда