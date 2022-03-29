6 500 гривен "єПідтримки": всего выплатили уже 22 миллиарда
В рамках выплат 6500 грн по программе "єПідтримка" уже 3,3 млн украинцев получили средства - в целом выплатили 22 млрд грн.
Об этом сообщает Минцифры.
"С начала запуска услуги мы уже получили 4,4 млн заявок в Дії на єПідтримку", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что подать заявку на 6500 грн можно до 31 марта включительно.
"єПідтримка будет поступать до тех пор, пока все не получат средства", - пояснили в ведомстве.
Услуга доступна для наемных работников, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.
Напомним:
Кабинет министров определил, что 31 марта 2022 года является последним днем подачи запросов для получения помощи в рамках программы "єПідтримка".
Экономическая правда
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