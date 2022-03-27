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6 500 гривен "єПідтримки": Кабмин ограничил срок подачи заявок

Воскресенье, 27 марта 2022, 14:59

Кабинет министров определил, что 31 марта 2022 года является последним днем ​​подачи запросов для получения помощи в рамках программы "єПідтримка".

Об этом говорится в постановлении правительства №367 от 26 марта.

"Установить, что последним днем ​​предоставления запросов (заявок) для получения помощи в рамках Программы "єПідтримка" является 31 марта 2022 года", - говорится в постановлении.

Кто может получить 6500 грн

  • ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за четвертый квартал 2021 года.
  • Наемные работники, за которых уплачен ЕСВ за четвертый квартал, кроме работников организаций, получающих средства из госбюджета.
  • ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения деятельности, реорганизации или ликвидации.

Напомним:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6 500 грн без всяких условий.

С 7 марта все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп регионов, где продолжаются активные боевые действия, могут оставить заявку на получение 6 500 грн помощи.

Кабмин выделил на такие выплаты 21,45 миллиарда гривен. По состоянию на 22 марта заявки на получение помощи подали 3,1 миллионов украинцев.

21 марта начались выплаты 6 500 грн "єПідтримки".

Экономическая правда

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Кабмин деньги Дія работа
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