6 500 гривен "єПідтримки": Кабмин ограничил срок подачи заявок
Кабинет министров определил, что 31 марта 2022 года является последним днем подачи запросов для получения помощи в рамках программы "єПідтримка".
Об этом говорится в постановлении правительства №367 от 26 марта.
"Установить, что последним днем предоставления запросов (заявок) для получения помощи в рамках Программы "єПідтримка" является 31 марта 2022 года", - говорится в постановлении.
Кто может получить 6500 грн
- ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за четвертый квартал 2021 года.
- Наемные работники, за которых уплачен ЕСВ за четвертый квартал, кроме работников организаций, получающих средства из госбюджета.
- ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения деятельности, реорганизации или ликвидации.
Напомним:
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6 500 грн без всяких условий.
С 7 марта все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп регионов, где продолжаются активные боевые действия, могут оставить заявку на получение 6 500 грн помощи.
Кабмин выделил на такие выплаты 21,45 миллиарда гривен. По состоянию на 22 марта заявки на получение помощи подали 3,1 миллионов украинцев.
21 марта начались выплаты 6 500 грн "єПідтримки".
Экономическая правда
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