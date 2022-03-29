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Рубль достиг месячного максимума

Вторник, 29 марта 2022, 17:00

Российский рубль укрепился до более чем месячного максимума на торгах Мосбиржи, преодолев отметку 88 по отношению к доллару.

Об этом пишет reuters.

Агентство отмечает, что в начале торгов рубль вырос на 2% по отношению к доллару на уровне 88,00, ранее достигнув 87,40, самого высокого уровня с 28 февраля.

Напоминаем:

7 марта российская валюта достигла своего минимального значения к доллару в размере 139 рублей за доллар. 

Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч.

Страна-агрессор на фоне жестких экономических санкций начала вводить ограничения на импорт и экспорт продукции.

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