Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций РФ и Беларуси

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) единогласно принял решение о немедленном приостановлении деятельности национальных федераций РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении IBU.

"Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства для федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения со стороны федераций России и Беларуси ухудшают репутацию IBU и биатлона, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей с доверием", – подчеркнули в IBU.

Исполнительный совет также согласился с тем, что, учитывая, что российское вторжение в Украину остановило деятельность Федерации биатлона Украины, было бы несправедливо, если бы национальные федерации атакующих стран продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU.

"Исполнительный комитет будет очень внимательно следить за развитием этой ситуации и будет пересматривать это решение в случае изменения обстоятельств. Решение также будет рассмотрено Конгрессом IBU 2022 года на его заседании 15-19 сентября 2022 года, если оно не будет отмененл ранее Исполкомом IBU", – добавили в организации.

Напомним:

Ранее Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение немедленно приступить к процедурам отстранения национальных федераций России и Беларуси.

Первоначально IBU заявил, что лишит Россию и Беларусь права выступать под государственными флагами и другими символами. Запрещены будут также государственные гимны.

Принять участие в соревнованиях по этому решению могли только отдельные "нейтральные" спортсмены.

Кроме этого, российские и белорусские биатлонисты, принимавшие участие в соревнованиях, не получали бы очков за свои результаты в зачете Кубка наций и в эстафетах.

Позже IBU заявил, что вообще отстранил россиян и белорусов от участия во всех международных турнирах под своей эгидой.

Экономическая правда