Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения федераций РФ и Беларуси

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение немедленно приступить к процедурам отстранения национальных федераций России и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении IBU.

"Решение следует предшествующим мерам IBU по предотвращению участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой IBU, чтобы защитить спортсменов других федераций и спортивную целостность соревнований.

Исполком IBU согласился на дополнительные шаги на основании того, что национальные федерации России и Белоруссии как представители своих наций не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU", - подчеркнули в IBU.

Обе национальные федерации имеют семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока рассмотрят ответы и примут окончательное решение о приостановлении.

Исполком IBU также объявил о сотрудничестве с национальными федерациями Австрии, Чешской Республики, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швеции и Швейцарии, чтобы оказать "крайне необходимую поддержку украинскому биатлонному сообществу".

"IBU будет работать с восемью национальными федерациями, участвующими в проекте, чтобы проводить тренировочные лагеря для украинских спортсменов и команд всех категорий, как только они смогут выехать за пределы Украины.

IBU направит на проект комплектации украинцев спортивным орудием 250 тысяч евро", – говорится в сообщении.

Напомним:

Первоначально IBU заявил, что лишит Россию и Беларусь права выступать под государственными флагами и другими символами. Запрещены будут также государственные гимны.

Принять участие в соревнованиях по этому решению могли только отдельные "нейтральные" спортсмены.

Кроме этого, российские и белорусские биатлонисты, принимавшие участие в соревнованиях, не получали бы очков за свои результаты в зачете Кубка наций и в эстафетах.

Позже IBU заявил, что вообще отстранил россиян и белорусов от участия во всех международных турнирах под своей эгидой.

Экономическая правда